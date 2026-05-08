Lima será sede de la Cumbre del Deporte 2027 y reafirma su liderazgo en la región

Lima fue elegida como sede de la Cumbre del Deporte 2027, uno de los encuentros más importantes para el análisis y fortalecimiento de las políticas públicas deportivas en la región. La designación se concretó durante la Cumbre del Deporte Asunción 2026, en el marco de la XXVI Asamblea General del Consejo Americano del Deporte (CADE), que reunió a autoridades y representantes del continente.

La candidatura de Lima fue promovida por el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot, quien lideró las gestiones y sustentó ante los representantes internacionales las capacidades organizativas que proyecta el Perú rumbo a Lima 2027, con lo que obtuvo la aceptación para que la capital peruana sea anfitriona del certamen.

La Cumbre del Deporte 2027 se desarrollará durante el primer semestre del año y reunirá en Lima a ministros, viceministros y autoridades deportivas de América e Iberoamérica, con lo que la ciudad se convertirá en la capital del deporte para la difusión e intercambio de políticas públicas, estrategias de gestión y cooperación internacional en beneficio del desarrollo deportivo de la región.

El encuentro tendrá alcance continental e iberoamericano, con la participación de países de América, así como de España y Portugal, e incluirá foros especializados, reuniones bilaterales y las asambleas del Consejo Americano del Deporte (CADE), el Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), el Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte (CONCECADE) y el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID).

El país organizará esta cumbre internacional en un año emblemático para el deporte nacional, ya que servirá como antesala a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, y fortalecerá el posicionamiento del país como referente regional en organización deportiva y articulación de políticas públicas vinculadas al deporte.