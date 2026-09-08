Tras asegurar la medalla de plata en el Mundial de Skateboarding Street en Sao Paulo, Ángelo Caro representa nuevamente a Perú para competir en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, consolidándose como una figura clave de la delegación nacional.

"Mi deseo es traer una medalla para Perú y disfrutar de mi pasión, el skateboarding", comentó Caro, quien toma el crecimiento de expectativas como un incentivo para continuar su evolución profesional.

El subcampeón mundial reconoce que los triunfos recientes le proporcionan confianza para enfrentar nuevos desafíos con determinación.

Además, Caro ya piensa en próximos objetivos: Lima 2027 y Los Ángeles 2028. "Competir en mi país será un momento único. Compartirlo con mi familia y el público peruano me motiva profundamente", declaró.

Su reciente logro en Sao Paulo reafirma su lugar en la élite mundial, manteniendo el cuarto puesto en el ranking de World Skate en Street.

Caro enfatizó el soporte que recibe del Programa Lima 2027 del IPD. "Es una gran fuente de seguridad y motivación, facilitando mi dedicación total al deporte", destacó.

Ángelo participó en la ceremonia de despedida de la delegación peruana para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde competirán atletas de 15 países del continente.

Más allá de las victorias, Caro aspira a inspirar a las nuevas generaciones. "Sé constante, cree en ti y disfruta lo que haces. Con pasión y constancia, los resultados llegan", aconsejó.

Beneficios del Programa Lima 2027

El Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) brinda apoyo económico a deportistas y paradeportistas mediante subvenciones para entrenamientos, competencias y preparación integral, preparando el camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Actualmente, beneficia a más de 80 atletas, convirtiéndose en una herramienta clave del IPD para mejorar el rendimiento y probabilidades de éxito de los representantes nacionales en la cita deportiva continental.