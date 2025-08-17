Este lunes 18 de agosto se conocerá al campeón del Master 1000 de Cincinnati Open en el Center Court del Lindner Fammily Tennis Center en Ohio. Esta final determinará si Jannik Sinner extenderá el bicampeonato o Carlos Alcaraz será el nuevo monarca del evento. Este compromiso será emitido en VIVO por ESPN y Disney + en México y Latinoamérica, Movistar + en España y en el streaming Tennis Channel en Estados Unidos.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

Tras los partidos de conclusión de la ronda final, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) confirmó el horario para disfrutar de la rivalidad entre Alcaraz y Sinner este lunes 18 de agosto. En Estados Unidos comenzará a las 3.00 p.m. (ET) | 2.00 p.m. (CT) | 12.00 p.m. (PT), mientras que en México dará comienzo a la 1.00 p.m. (CDMX) | 2.00 p.m. (Cancún) y 3.00 p.m. (Mexicali).

¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner?

En menos de tres meses, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se volverán a enfrentar por cuarta ocasión para disputar el título del Cincinnati Open. Este encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIrecto en territorio estadounidense por medio de la aplicación Tennis Channel, mediante una cuenta de suscripción de $9.99 mensual o $109.99 anual. En México y Latinoamérica, los encargados de llevar a la pantalla de tu hogar es ESPN por señal abierta, o vía streaming por Disney +.

Así llegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

El duelo entre Alcaraz vs. Sinner es considerado por muchos como el gran clásico de la era moderna del tenis, gracias a la competitividad, logros alcanzados y la juventud que ambos representan. Hasta la fecha se han medido en trece oportunidades, donde el español mantiene una ventaja de 8 victorias frente a 5 del italiano. Este 2025 protagonizaron su capítulo más trascendental al disputar únicamente de forma en tres finales consecutivas: Másters 1000 de Roma y Roland Garros para Alcaraz, y Wimbledon a favor de Sinner.

"Ojalá veamos un duelo de altísimo nivel. Esto es importante para nosotros los jugadores, pero también para la gente que seguirá el partido. Veremos qué espectáculo podemos brindar el lunes", comentó el actual campeón de Wimbledon. Mientras que el bicampeón del Roland Garros sostuvo que será interesante por los resultados anteriores de la competencia y admitió que su rival es el mejor jugador del mundo sobre la pist duda.

Carlos Alcaraz: partidos en Cincinnati Open 2025

Carlos Alcaraz vs. Damir Džumhur (Bosnia) 6-1, 2-6, 6-3 | ronda de 64

Carlos Alcaraz vs. Hamad Medjedovic (Serbia) 6-4, 6-4 | ronda de 32

Carlos Alcaraz vs. Luca Nardi (Italia) 6-1, 6-4 | octavos de final

Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev (Rusia) 6-3, 4-6, 7-5 | cuartos de final

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev (Alemania) 6-4, 6-3 | semifinal

Jannik Sinner: partidos en Cincinnati Open 2025