Final de la Copa Davis 2025: a qué hora y dónde ver los partidos entre Italia vs España

Tras dejar afuera a grandes equipos como Alemania y Bélgica, finalmente el ganador de la Copa Davis se definirá entre Italia y España, selecciones que no cuentan con sus dos mejores jugadores. La final se jugará este domingo 23 de noviembre y se podrá seguir en vivo. Esto es todo lo que debes saber.

La gloriosa Copa Davis llegó a su etapa final donde ambas selecciones llegan en un gran momento y a pesar de las grandes bajas que tienen por ambas partes, se pronostica un duelo muy parejo en dobles y enfrentamientos individuales.

¿A qué hora juega Italia vs España por la final de la Copa Davis 2025?

La final que definirá al campeó de la Copa Davis 2025 se jugará este domingo 23 de noviembre. Los encuentros empezarán a partir de las 11:00 horas en Chile y Argentina, mientras que en Perú se podrá seguir en vivo desde las 8:00 a.m.

¿Dónde ver la final de la Copa Davis?

Los enfrentamientos de la Copa Davis entre Italia y España se podrá ver a través de la señal de DirecTV. Todos los partidos serán transmitidos en vivo y en directo. Debido al gran nivel parejo en el que llegan ambas selecciones, podría llegar a definirse hasta el último partido de la serie.

El equipo de España está liderado por la mítica figura de David Ferrer y está compuesto por Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez, quienes buscan la séptima 'Ensaladera' de la competición entre naciones en el mundo del tenis. El primer partido se llevará a cabo entre Berretini vs Carreño y el segundo encuentro será entre Cobolli vs Munar

Los más campeones en la Copa Davis

El equipo con más títulos en la Copa Davis es Estados Unidos, que tiene un total de 32 en su palmarés y es seguido por Australia, que acumula 38. Asimismo, en el podio también se suman otras selecciones como Francia y Gran Bretaña con 10 y Suecia junto a España con seis.