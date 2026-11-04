¡Histórico! Ignacio Buse elimina a Medvédev y avanza en el Masters 1000 de París 2026

Ignacio Buse protagonizó una jornada histórica para el tenis peruano en el Masters 1000 de París 2026. El deportista nacional derrotó por 2-0 (6-4 y 6-4) al ruso Daniil Medvédev, ubicado entre los mejores del ranking ATP, y consiguió su clasificación a los octavos de final del prestigioso certamen.

'Nacho' mostró un gran nivel ante uno de los jugadores más experimentados del circuito. Con personalidad y solidez en los momentos determinantes, logró imponerse en ambos parciales y dejó en el camino a un rival que partía como favorito. El encuentro tuvo una duración de una hora y 39 minutos.

La victoria representa un resultado histórico para Buse, quien ya había conseguido superar a Zizou Bergs en su debut. Ahora, el peruano encadena dos triunfos en París y tendrá la oportunidad de seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del calendario ATP.

¿Quién será el próximo rival de Ignacio Buse?

Su siguiente adversario saldrá del enfrentamiento entre el portugués Nuno Borges y el ruso Karén Khachanov. Ambos afrontan su encuentro por la segunda ronda este miércoles 4 de noviembre.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en el Masters 1000 de París?

El peruano disputará los octavos de final del torneo. Sin embargo, todavía no hay una fecha ni hora confirmadas para su siguiente presentación, pues primero debe definirse su rival y publicarse el calendario oficial de la próxima ronda.