UFC 239 [EN VIVO, HORARIOS Y CANALES] Amanda Nunes va por otra defensa ante Holly Holm

Este sábado la cartelera de la UFC 239 presenta unas pelea de fondo más que interesantes. Amanda Nunes va por la cuarta defensa de su título de peso gallo femenino en la compañía y enfrente tendrá a Holly Holm.

La brasileña viene en franco ascenso. Y es que el año pasado, destrozó a sus oponentes: ganó 17 y perdió solo 4. Venció con autoridad a Raquel Pennington antes de noquear a Cris Cyborg antes de menos un minuto.

Aún así, Holm va con toda la confianza. Ya le pasó en la previa a su combate con Ronda Rousey, donde la dieron por vencida y al final acabó sorprendiendo.

No obstante, esta no será la única pelea de la noche. Antes, por peso wélter, Diego Chávez se medirá con Michael Chiesa y luego, por peso semipesado, Luke Rockhold rivalizará ante Jan Blachowicz.

El duelo de fondo será el de Jon Jones ante Thiago Santos, por el cinturón de peso semipesado. Todos los combates se llevarán a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y la transmisión estará a cargo de

A CONTINUACIÓN LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Peso semipesado Jon Jones (c) vs. Thiago Santos

Peso gallo femenino Amanda Nunes (c) vs. Holly Holm

Peso wélter Jorge Masvidal vs. Ben Askren

Peso semipesado Luke Rockhold vs. Jan Błachowicz

Peso wélter Diego Sánchez vs. Michael Chiesa



Tarjeta preliminar

Peso pluma Gilbert Melendez vs. Arnold Allen

Peso gallo Marlon Vera vs. Nohelin Hernández

Peso paja femenino Claudia Gadelha vs. Randa Markos

Peso gallo Alejandro Pérez vs. Yadong Song



Tarjeta preliminar

Peso mediano Edmen Shahbazyan vs. Jack Marshman

Peso wélter Ismail Naurdiev vs. Chance Rencountre

Peso gallo femenino Julia Ávila vs. Pannie Kianzad

UFC 239 EN VIVO: HORARIOS , PAÍS POR PAÍS



Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 12 de mayo)

UFC 239 EN VIVO: CANALES DE LA TRANSMISIÓN DEL EVENTO



Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.



UFC 239 EN VIVO: ¿CÓMO VER LAS PRELIMINARES EN FOX SPORTS?



Desde las 5.30 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 239.

UFC 239: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 239: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC 239 EN VIVO: ¿DÓNDE VER EL MAIN CARD EN DIRECTO POR FOX ACTION?



Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 239: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 239: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623