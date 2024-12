UFC 266: Robbie Lawler venció a Nick Diaz por TKO y se cobra revancha

¡HOY TENEMOS ACCIÓN DESDE LAS VEGAS EN EL UFC 266! Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2 EN VIVO, ONLINE TV y EN DIRECTO sostendrán una vibrante pelea este sábado 25 de septiembre en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), por la categoría peso medio (185 lb) en uno de los combates programadas para las estelares del UFC 266. La transmisión estará a cargo de los servicios PPV de Star Plus (Sudamérica), ESPN Plus (Estados Unidos), FOX Sports Premium (México) y DAZN (España). También se podrá observar con el LIVE STREAMING POR INTERNET del UFC Fight Pass. Sigue todas las incidencias y mira los mejores momentos del evento de MMA durante el golpe a golpe del diario Libero.pe.

UFC 266 EN VIVO y ONLINE vía STAR PLUS: Diaz vs. Lawler 2 - Shevchenko vs. Murphy main card 23:34 Volkanovski vs. Ortega ¡Comienza la pelea estelar del UFC 266! 23:17 Shevchenko gana sin despeinarse Murphy no quiso venir a pelear. Valentina Shevchenko no tuvo rival en el octágono y ya ha barrido con toda la división peso mosca. ¿Será el momento de una nueva pelea con Amanda? The Bullet fue superior en todos los rounds y derrotó por nocaut técnico a Murphy en el cuarto asalto de la coestelar del UFC 266. 23:08 Round 3: Shevchenko vs. Murphy Gancho de derecha de Shevchenko y patada al cuerpo. Murphy con una patada baja. Shevchenko lanza otra patada al cuerpo. Tiro bajo de Shevchenko. 23:07 Parece que no habrá sorpresas Valentina Shevchenko continúa castigando a Murphy, que apenas puede defenderse. Parece que la kirguisa peruana se quedará con la victoria: 20-18 en el segundo asalto. 22:58 Shevchenko se lleva el primer round; Murphy resiste Valentina Shevchenko domina con los golpes. Excelentes patadas giratorias, los lowkicks y el sticking. Ahora Murphy va el piso. The Bullet domina en el tatami. 22:50 Shevchenko vs. Murphy ¡Inicia la pelea coestelar del UFC 266! 22:39 Victoria para Robbie Lawler Robbie Lawler derrotó a Nick Diaz por nocaut técnico a los 44 segundos del Round 3 22:29 Tercer round: Diaz vs. Lawler 2 Buena patada frontal de Nick Diaz. Robbie Lawler contesta con un buen rodillazo al rostro. Diaz retrocede. Cruzado izquierdo de Nick al rostro de Robbie. Lawler persigue constantemente a Lawler. A pesar de la inactividad, Nick Diaz luce bien en el cardio. Si bien Lawler avanza, Nick retrocede con certeros golpes al rostro de Lawler. Hight kick de Lawler. Diaz soporta bien. 22:23 Segundo round: Diaz vs. Lawler 2 Nick Diaz consigue recuperarse y logra imponer su boxeo. Se leve algo lento. Son seis años sin peleas, sin embargo, el hermano de Nate ha conectado bien sus golpes en el rostro de Lawler. 22:20 Intercambio de golpes entre Diaz y Lawler Nick Díaz sale lanzando una patada salvaje. Lawler responde con todo. Buen golpe de izquierdas. Díaz retrocede y consigue ganar confianza. Lawler todavía se acerca a él. 22:16 ¡Inicia la pelea entre Nick Diaz y Lawler! Primer asalto de cinco en el T-Mobile Arena. 22:10 Nick Diaz ingresa al octágono El chico malo de Stockton recibe una gran ovación en el T-Mobile Arena 22:06 Diaz vs. Lawler 2 Nick Diaz regresa al octágono ante Robbie Lawler, a quien ya venció en el 2004. 22:06 Blaydes venció a Rozenstruik Curtis Blaydes derrotó a Jairzinho Rozenstruik por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27) 21:34 Andrade vence a Calvillo Jéssica Andrade derrotó a Cynthia Calvillo por nocaut técnico a los 4m54s del Round 1 21:23 Andrade vs. Calvillo ¡Atención! Inicia la pelea entre Jéssica Andrade y Cynthia Calvillo. La primera del main card del UFC 266. 21:13 Peleas estelares en desarrollo La cartelera estelar del UFC 266. 21:00 Dvalishvili venció a Moraes vía TKO Merab Dvalishvili derrotó a Marlo Moraes por nocaut técnico a los 4m25s del Round 2 20:43 Hooker derrotó a Haqparast Dan Hooker derrotó a Nasrat Haqparast por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-26, 30-27) 20:06 Daukaus gana a Abdurakhimov Chris Daukaus derrotó a Shamil Abdurakhimov por nocaut técnico (TKO) a los 1m32s del Round 2 20:06 Santos derrota a Modafferi Taila Santos derrotó a Roxanne Modafferi por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27) 20:05 Nick Diaz y GSP dejan atrás sus diferencias Nick Diaz se reecuentra con George Saint-Pierre. ¿Hubo pelea? Ambos se dieron la mano, algo que no era posible 7 años atrás cuando se enfrentaron por por el título. 19:07 Nick Maximov venció a Cody Brundage Nick Maximov derrotó a Cody Brundage por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 28-28) 19:05 Smelsberger noquea a Sano Jr Matthew Semelsberger venció a Martin Sano Jr por nocaut a los 3m51s del Round 2. 18:10 Pearce derrota a Omar Morales Jonathan Pearce finalizó a Omar Morales con un 'mataleón' a los 3m31s del Round 2. 17:46 Shevchenko busca retener el título peso mosca La peleadora kirguisa que representa al Perú en el UFC buscará su octava victoria en la división peso mosca femenina ante Lauren Murphy. 17:45 Nick Diaz regresa al octágono Han transcurrido 2.427 días desde la última pelea de Nick Diaz en el UFC. Recordemos que aquella fue contra el brasileño Anderson Silva. 17:44 ¡Bienvenidos al evento UFC 266! Las peleas estelares del UFC 266 Alexander Volkanovsky vs.Brian Ortega por el título de peso pluma Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy por el título de peso mosca femenino Nick Diaz vs.Robbie Lawler, pelea de cinco asaltos sin título Curtis Blades contra Jairzinho Rosenstruyk Jessica Andrade contra Cynthia Calvillo

Peso Pluma: Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega

Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko derrotó a Lauren Murphy por nocaut técnico a los 4 minutos del Round 4

Peso medio: Robbie Lawler derrotó a Nick Diaz por nocaut técnico a los 44 segundos del Round 3

Peso pesado: Curtis Blaydes derrotó a Jairzinho Rozenstruik por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27)

Peso mosca femenino: Jéssica Andrade derrotó a Cynthia Calvillo por nocaut técnico a los 4m54s del Round 1

Peso gallo: Merab Dvalishvili derrotó a Marlo Moraes por nocaut técnico a los 4m25s del Round 2

Peso ligero: Dan Hooker derrotó a Nasrat Haqparast por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-26, 30-27)

Peso pesado: Chris Daukaus derrotó a Shamil Abdurakhimov por nocaut técnico (TKO) a los 1m32s del Round 2

Peso mosca femenino: Taila Santos derrotó a Roxanne Modafferi por decisión unánime de los jueces (30-27, 30-27, 30-27)

Peso ligero: Jalin Turner finalizó a Uros Medic con un 'mataleón' a ñps 4m01s del Round 1

Peso medio: Nick Maximov derrotó a Cody Brundage por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 28-28)

Peso wélter: Matthew Semelsberger venció a Martin Sano Jr por nocaut a los 3m51s del Round 2

Peso pluma: Jonathan Pearce finalizó a Omar Morales con un 'mataleón' a los 3m31s del Round 2

NICK DIAZ PIERDE ANTE ROBBIE LAWLER

Últimas peleas de Nick Diaz en el UFC

31-01-2015 - Anderson Silva (sin resultado en el UFC 183)

16-03-2013 - Georges St-Pierre (derrota por decisión unánime en el UFC 158)

04-02-2012 - Carlos Condit (derrota por decisión unánime en el UFC 143)

29-08-2011 - BJ Penn (victoria por decisión unánime en el UFC 137)

09-04-2011 - Paul Dale (Victoria por nocaut técnico en Strike Force)

JÉSSICA ANDRADE VENCIÓ A CALVILLO

El regreso del chico malo de Stockton o del chico bueno de la escuela César Gracie. Tras seis años de haber cumplido la suspensión, Nick Diaz volverá a pelear en la jaula de acero del UFC mostrando un cambio de actitud nunca antes vista en su trayectoria en las MMA. Pero no cabe dudas que el hermano mayor de Nate Diaz saldrá con toda la experiencia en sus guantes para acabar con Robbie Lawler, rival a quien ya venció en el UFC 47 del 2004.

Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2: cuándo es, en qué canal pasan y dónde ver pelea del UFC 266

INFORMACIÓN DEL PELEA ENTRE NICK DIAZ VS. ROBBIE LAWLER 2

¿Cuándo pelean? Sábado 25 de septiembre

Sábado 25 de septiembre ¿A qué hora es? 19:00 PT y 22:00 ET (Estados Unidos)

19:00 PT y 22:00 ET (Estados Unidos) ¿Qué canal transmite? ESPN + (EEUU), DAZN (España) y Star + (Latinoamérica)

ESPN + (EEUU), DAZN (España) y Star + (Latinoamérica) ¿Dónde es el combate? T-Mobile Arena de Las Vegas

T-Mobile Arena de Las Vegas ¿Cómo ver por Internet? UFC Fight Pass

"Es difícil volver y seguir con la actitud de gánster, no es algo que se ve bien. No quiero dar ese ejemplo porque quiero trabajar enseñando a más chicos en mi academia. Esto es bueno para mí y porque ellos trabajan fuerte. Ahora soy un peleador mucho más peligroso de lo que era cuando peleé con Robbie lawler la primer vez. No voy a salir a burlarme de él, voy a ser mejor deportista", dijo Nick Diaz en la conferencia de prensa previa del UFC 266.

Sorprenden las declaraciones de Nick Diaz. Un hombre acostumbrado a provocar a sus rivales dentro y fuera del octágono -antes que Conor McGregor- parece haber encontrado una nueva versión de sí mismo a sus 38 años de edad. Para bien o para mal, el excampeón de Strike Force quiere demostrar que aún puede seguir en el negocio del UFC después de la última pelea que sostuvo contra Anderson Silva (31 de enero de 2015). ¡Han pasado 2.427 días!

Así fue la última vez en que se vieron las caras Nick Diaz y Robbie Lawler en 2004. Foto: UFC.com

En las últimas horas, el UFC comunicó que la revancha entre Nick Diaz y Robbie Lawler será en peso medio (185 libras) y ya no en peso wélter (170 libras). Un pedido personal de Diaz que al final Ruthless aceptó sin problemas.

"Esto listo para empezar la pelea. Eso es todo lo que importa. El campamento salió bien y controlé las cosas que puedo controlar. Sí, es cierto que tuvimos una breve conversación sobre eso (el cambio de peso) pero es lo que es. Estoy listo para pelear. Estamos avanzando. Deje que Dava Martin hiciera este tipo de cosas me consulta y lo averigua. No me meto en los detalles de esas cosas. Sé que es una parte interesante de este deporte, pero realmente no hablo de esas cosas", dijo Robbie Lawler.

Cartelera oficial del UFC 266

TARJETA ESTELAR

Peso Pluma: Alexander Volkanovski vs. Brian Ortega

Peso mosca femenino: Valentina Shevchenko vs. Lauren Murphy

Peso medio: Nick Diaz vs. Robbie Lawler

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik

Peso mosca femenino: Jéssica Andrade vs. Cynthia Calvillo

TARJETA PRELIMINAR

Peso gallo: Marlo Moraes vs. Merab Dvalishvili

Peso ligero: Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast

Peso pesado: Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus

Peso mosca femenino: Roxanne Modafferi vs. Taila Santos

TARJETA PRELIMINAR TEMPRANA

Peso ligero: Uros Medic vs. Jalin Turner

Peso medio: Cody Brundage vs. Nick Maximov

Peso wélter: Matthew Semelsberger vs. Martin Sano Jr

Peso pluma: Jonathan Pearce vs. Omar Morales

Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2: horarios para ver la pelea completa del UFC 266

HORARIOS DE LAS PRELIMINARES DEL UFC 266

16:00 PT y 19:00 ET horas de Estados Unidos

20:00 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

19:00 horas de Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Venezuela

18:00 horas de Perú, Ecuador, México y Colombia

17:00 horas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras

01:00 horas del domingo en España, Italia, Alemania y Francia

HORARIOS DE LAS ESTELARES DEL UFC 266

19:00 PT y 19:00 ET horas de Estados Unidos

23:00 horas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay

22:00 horas de Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Venezuela

21:00 horas de Perú, Ecuador, México y Colombia

20:00 horas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras

04:00 horas del domingo en España, Italia, Alemania y Francia

Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2: canales para ver transmisión oficial del UFC 266

Las peleas estelares del UFC 266 se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica por la señal de Star +; en España va por DAZN Spain; mientras que en Estados Unidos será por ESPN +. Cabe señalar que el servicio live streaming UFC Fight Pass transmitirá el evento vía ONLINE.

UFC 266: canales para ver los combates preliminares del evento

Las peleas preliminares del UFC 266 se podrán ver EN VIVO y EN DIRECTO en Latinoamérica por la señal de ESPN y Star Action; en España va por DAZN Spain; mientras que en Estados Unidos será por ESPN +. Cabe señalar que el servicio live streaming UFC Fight Pass transmitirá todo el evento vía ONLINE.

Dónde ver STAR PLUS, Nick Diaz vs. Robbie Lawler 2

El servicio Star Plus cuenta con una gran variedad de contenido desde deportes, espectáculos, series y películas. La suscripción está disponible en los países de Perú, Argentina, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Puedes ver el canal ESPN EN VIVO y su contenido deportivo tales como LaLiga, Champions League, Moto GP, Liga Profesional de Fútbol Argentino, NFL, UFC, Copa Libertadores y NBA.

