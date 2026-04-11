UFC 327 EN VIVO: cartelera, horario y dónde ver pelea de Prochazka vs. Ulberg
UFC 327 se realiza EN VIVO HOY desde el Kaseya Center de Florida, Estados Unidos. Revisa los detalles de este evento que tendrá la pelea de Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg.
La pelea de Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg se llevará a cabo este martes EN VIVO por el UFC 327 en el Kaseya Center de Miami, Florida, Estados Unidos. La transmisión LIVE STREAM estará a cargo de las señales de Paramount+ y HBO MAX; además, Libero.pe te mostrará el minuto a minuto por internet de este evento de MMA.
¿A qué hora es el UFC 327?
Si te gusta ver los eventos de artes marciales mixtas y deseas sintonizar el UFC 327, con la pelea estelar entre Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 17.00 horas
- Perú: 18.00 horas
- Colombia: 18.00 horas
- Ecuador: 18.00 horas
- Bolivia: 19.00 horas
- Chile: 19.00 horas
- Venezuela: 19.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 19.00 horas
- Argentina: 20.00 horas
- Brasil: 20.00 horas
- Paraguay: 20.00 horas
- Uruguay: 20.00 horas
*Estos horarios son correspondientes al inicio de la cartelera preliminar.
¿Dónde ver UFC 327 EN VIVO?
Si quieres ver el UFC 327 EN VIVO LIVE STREAM, aquí te mostramos las plataformas que transmitirán todas las peleas:
- Perú y resto de Sudamérica: Paramount+
- México: Paramount+
- Centroamérica: Paramount+
- Estados Unidos: Paramount+
- España: Eurosport y HBO MAX
UFC 327: cartelera de peleas con el Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg
Cartelera estelar del UFC 327
- Jiri Prochazka vs. Carlos Ulberg – Peso semipesado
- Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa – Peso semipesado
- Curtis Blaydes vs. Josh Hokit – Peso pesado
- Dominick Reyes vs. Johnny Walker – Peso semipesado
- Cub Swanson vs. Nate Landwehr – Peso pluma
Cartelera preliminar del UFC 327
- Patricio Pitbull vs. Aaron Pico – Peso pluma
- Kevin Holland vs. Randy Brown – Peso wélter
- Mateusz Gamrot vs. Esteban Ribovics – Peso ligero
- Tatiana Suárez vs. Loopy Godínez – Peso paja femenino
- Chris Padilla vs. Marquel Mederos – Peso ligero
- Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque – Peso mediano
- Charles Radtke vs. Francisco Prado – Peso wélter
