San Martín impacta con futuro de Fernanda Tomé tras perder final de vóley con Alianza: "Ciclos"

No cabe duda de que el mercado de fichajes en la Liga Peruana de Vóley viene causando asombro entre los aficionados. Más allá de las nuevas incorporaciones a los planteles principales, también impactan las salidas que se confirman día a día. Bajo este panorama, se ha podido conocer que una de las figuras del certamen, Fernanda Tomé, no tiene definido su futuro con el Club San Martín.

San Martín se pronunció sobre el futuro de Fernanda Tomé

Recientemente, Yudy Balcázar, gerente deportiva de San Martín, entabló una charla con Radio Ovación para dar a conocer sus sensaciones como subcampeón de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, también se refirió al futuro de Fernanda Tomé, que aún no está definido, para inquietud de los hinchas.

Pese a que no confirmó ni descartó su continuidad en el primer equipo, Balcázar dejó frases que hacen intuir qué le puede deparar a Fernanda Tomé en este mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Al ser una de las figuras del certamen, en tienda santa hay mucha incertidumbre sobre la conformación del nuevo plantel.

"La situación de Tomé es aún un poco incierta. Pienso que sería un poco prematuro decirle adiós. Ella es una jugadora que ha dado mucho al equipo y no me cansaré de agradecerle infinitamente, ya se lo dije personalmente. Es una jugadora que ha aportado mucho al equipo, que tiene mucho corazón, pero creo que todos ya tenemos nuestros ciclos. Y con esto no quiero decir que ya no seguirá en el club, pero vamos a evaluarlo bien", declaró.

Fernanda Tomé con futuro incierto de cara a la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

De esta manera, queda esperar qué futuro tendrá Fernanda Tomé para la edición 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley. Como se recuerda, la brasileña estuvo en el radar de Universitario para la temporada que acaba de culminar. Sin embargo, la deportista de 36 años se mantuvo en la escuadra de Santa Anita en busca del título nacional.