Kiara Montes contundente sobre rumor de que dejaría la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley

Cada vez falta menos para que arranque el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 que se disputará en Río de Janeiro y que otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos. De cara a este importante torneo, la selección peruana se encuentra preparándose y saltó el rumor de que su capitana Kiara Montes no participará en dicha competencia.

Sucede que el director del portal 'Puro Vóley' señaló en su cuenta de X que la jugadora de Regatas Lima se ausentará por problemas familiares y será una gran baja para la selección peruana. Sin embargo, la propia voleibolista decidió responderle de manera contundente y hasta le pidió que se retracte de la información que brindó.

“Kiara Montes no sería parte de la selección nacional absoluta que viaje a Brasil para el torneo Sudamericano del próximo mes. La también capitana de Regatas Lima tendría asuntos personales ya programados con anterioridad”, escribió el periodista Ricardo Burga en sus redes sociales.

No obstante, la propia voleibolista decidió salir al frente para responderle de manera contundente: “Déjame decirte que mi compromiso con mi selección es hasta el final , si quedo fuera de la lista del sudamericano los únicos motivos serían rendimiento o lesión. Te agradecería que te retractes y dejes de armar polémicas”.

Kiara Montes se pronunció en sus redes sociales.

Fixture de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Argentina | 8 de septiembre - 12.00 p. m. (hora peruana)

Perú vs Brasil | 9 de septiembre - 6.00 p. m. (hora peruana)

Perú vs Venezuela | 10 de septiembre - 3.00 p. m. (hora peruana)

Perú vs Colombia | 12 de septiembre - 8.30 a. m. (hora peruana)

Perú vs Chile | 13 de septiembre - 7.00 a. m. (hora peruana).

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

La transmisión del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de sus distintas plataformas web como su app y canal de YouTube.