¿Por qué Alianza Lima clasificó al Mundial de Clubes de Vóley Femenino? Fixture y rivales

Alianza Lima estará presente por segundo año consecutivo en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) anunció la inclusión del equipo blanquiazul. Aunque su ingreso es particular: las Íntimas obtuvieron el tercer lugar en el Sudamericano de Clubes 2026 y no lograron en un inicio los dos cupos para el torneo.

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Las tricampeonas vigentes del vóley en Perú obtuvieron su lugar debido a un cambio en la asignación de plazas para la competencia global. Sesi Bauru y Osasco, ambos equipos de Brasil, lograron inicialmente los puestos directos al Mundial.

Alianza Lima oficializó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley. Foto: Alianza Lima

¿Cómo logró Alianza Lima clasificar al Mundial de Clubes de Vóley?

La razón detrás de la inclusión de Alianza Lima se encuentra en el caso de Osasco. Este club brasileño, subcampeón sudamericano, fue escogido también como sede del Mundial 2026. Con su participación ya asegurada por ser anfitrión y también por su posición deportiva, se habilitó una plaza adicional.

Esta plaza fue finalmente dado a Alianza Lima, confirmada como participante del Mundial a pesar de su tercer puesto en el torneo continental. Ahora, las blanquiazules estarán en el Grupo A junto a Osasco (Brasil), NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) y Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía).

Inicio del Mundial de Clubes de Vóley 2026

El Mundial de Clubes de Vóley 2026 comenzará el 8 de diciembre y finalizará el día 13 del mismo mes. São Paulo, Brasil, será la ciudad anfitriona del evento que contará con la presencia de 8 equipos.