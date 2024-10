Brock Lesnar volvió a la WWE y apareció en SummerSlam para retar a Roman Reigns

El dueño del Money in the Bank ganó la lucha tras su finisher Big Ending.

La siguiente lucha será entre The Usos vs. Rey Mysterio y Dominik.

Roman Reigns y John Cena se verán las caras por el título Universal.

Aunque no sea una lucha por algún campeonato, no cabe duda de que el combate entre Edge y Seth Rollins se posiciona como uno de los favoritos de la jornada pues su calidad en el ring y trayectoria han hecho una buena buena historia que podría llegar a su final este fin de semana. Recordemos que todo empezó cuando el 'Mesías' atacó al canadiense en su lucha por el título Universal en Money in the Bank frente a Roman Reigns.