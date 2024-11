WWE: Big E se rompió el cuello durante su pelea en SmackDown

New Day, la fracción compuesta por Big E y Kofi Kingston, se enfrentó a la dupla de Sheamus y Ridge Holland. La lucha transcurría de lo más normal, cada superestrella se lucía con sus movimientos y técnicas.

"No puedo agradecer lo suficiente a toda la gente por su preocupación, es muy reconfortante. Puedo mover todos mis dedos, ¿pueden ver eso? Es bueno, es siempre algo bueno… Pero desafortunadamente me dijeron que mi cuello está roto. Nuevamente, gracias, no se preocupen, estaré bien", indicó Big E.