[ENTREVISTA] MoOz: "Luego del TI, Fear me contactó y me hizo la propuesta"

A tan solo 13 días del cierre de inscripciones para el Dota Pro Circuit (DPC) 2019-2020 se confirmó el ingreso del jugador peruano, Joel 'MoOz' Mori, quien volverá a jugar junto al campeón de The International 2015, Clinton 'Fear' Loomis.

Con el anuncio del su ingreso al equipo, que se hizo por medio de las redes sociales de J.Storm, además de las redes del mismo MoOz , nos contactamos con el para hacerle una pequeña entrevista previo a su viaje.

LE: Bueno primero, felicitarte por tu ingreso a J.Storm, que es un paso importante para tu carrera.

MoOz: Muchas gracias.

LE: Lo primero a preguntarte sería ¿Cómo se logró tu ingreso a J.Storm?

MoOz: En las clasificatorias para el The International (TI) pasado jugué para beastcoast, en el cual quedamos en el tercer puesto. Eso me dio exposición en la escena Norteamericana. Luego del TI, Fear me contacto y me hizo la propuesta.

LE: ¡Que interesante! ¿Te imaginaste volver a jugar junto a Fear y que el mismo se contacte contigo?

MoOZ: Volver a jugar con el - Fear - luego de las experiencias que tuve me deja grandes expectativas que pienso cumplir.

beastcoast vs J.Storm - Clasificatorias NA TI9

LE: Jugar con equipos extranjeros te ha dado mucha experiencia. Como dices ya jugaste anteriormente con Fear, ahora último jugaste en beastcoast y ahora en J.Storm. ¿Qué diferencias encuentras entre los equipos peruanos y los extranjeros?

MoOz: La diferencia es la preparación que llevan las diferente regiones, cuentan con coach, psicólogo, entre otras cosas. Cada uno tiene en claro su rol y lo que debe hacer para que el equipo llegue a funcionar. Lo bueno, es que en Sudamérica ya se esta viendo crecimiento en ese aspecto gracias a los esfuerzos de los equipos locales. No dudo que pronto alcanzaremos a otras regiones en términos de compromiso ya que talento aquí, sobra.



MoOz jugó como Stand-in para EgoBoys al regresar a Perú. | Foto: La República

LE: Con el tema del crecimiento, ¿crees que si más jugadores locales hablaran inglés serían fichados por equipos de afuera?

MoOz: Sí.

LE: ¿Qué jugadores crees que puedan ser llamados?

MoOz: No quisiera decir nombres en específicos, ya depende de cada uno.

LE: En otro tema, ¿Qué crees que han sido las lecciones más importantes que aprendiste al jugar afuera?

MoOz: He aprendido a confiar mas en mis habilidades y en mi mismo, que para mi son la clave del progreso.

LE: ¿Qué le dirías a un niño que tiene el sueño de volverse jugador profesional?

MoOz: Que piense en grande, que no importa lo que haga, requiere sacrificio si lo quiere lograr, asumo que de acá unos años el dota estará mejor sistematizado, pero en general ese sería el consejo, no solo en dota sino para cualquier cosa de la vida creo yo.

LE: En menos de un mes empiezan las primeras clasificatorias para el DPC, ¿Sientes que estarán listos para afrontarlas?

MoOz: Sí, nos prepararemos para ello.

LE: Para cerrar, ¿tienes algo que quieras decir o a alguien en especial que quieras agradecer?

MoOz: Daré mi mejor esfuerzo en esta nueva etapa.

LE: Bueno, muchas gracias por la entrevista MoOz. Todo el equipo de Líbero Esports te desea grandes éxitos con tu nuevo equipo y en cualquier proyecto que se te presente en el futuro. Esperamos verte pronto alcanzando nuevas alturas en tu carrera.

MoOz: Gracias por las vibras.

El jugador peruano ocupará la posición de support 4, rol que ocupaba el capitán del equipo, Fear. Mientras tanto, el todavía capitán pasará a cumplir el rol de support 5 o 'Hard Support', una posición típica para un capitán de Dota 2.

(Entrevistador: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)