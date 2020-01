DreamLeague Season 13 | Vici Gaming manda a llave baja a Beastcoast

Beastcoast perdió contra Team Secret por 2-0, así que tenía que enfrentarse a la escuadra de Vici Gaming, quien ganó a Chaos Esports por 2-0. Esta partida de Dota 2 es muy importante para ambos porque el ganador llegaría a la llave alta de los playoffs.

Alineación Beastcoast: K1, Chris Luck, Lelis, Scofield, StingeR | Coach: Stalker

Alineación Vici Gaming: Eurus, Ori, Yang, Pyw, Dy. | Coach: rOtk

Partida 1 | Regresa el Wraith King de Hector

Beastcoast jugó Wraith King (K1), Pangolier (Chris Luck) y Omniknight (Lelis), apoyándose en los golpes de WK. Por parte de Vici Gaming respondieron con Razor (Ori), Lifestealer (Eurus) y Centaur Warruner (Yang).

La primera sangre y los primeros minutos de la partida fueron controlado por parte de Beastcoast. Hasta las peleas eran muy prometedoras porque acababan a favor del conjunto sudamericano, solo que no pudieron sentenciarlos.

El juego se alargó demasiado y Vici Gaming pudo conseguir el espacio suficiente para empezar a remontar el juego. La falta de héroes de mayor daño físico en Beastcoast hizo el juego muy pesado para WK que era perseguido por Razor y Lifestealer. Con esa estrategia pudo ganar el equipo la primera partida.

Partida 2 | El imparable Arc Warden

Los cores fueron variados en esta vez con Shadow Fiend (Chris Luck), Batrider (Lelis) y Doom (K1). Vici Gaming fue por algo más compacto con Abaddon (Yang), Arc Warden (Ori) y Ember Spirit (Eurus).

La primera sangre fue lograda por Beastcoast, tras la intervención de Scofield. Pero, luego de esto la escuadra china empezó a reaccionar dominando todo el juego temprano, el espacio generado por Batrider fue muy pequeño y no logró impulsar el farm de Doom.

Nuevas peleas llegaron a favor del equipo Vici Gaming que en minuto 22 se metió a la base de Beastcoast. La excelente coordinación del equipo chino evitó que Beastcoast pueda realizar su juego de combos o alargue. Con 2-0 Vici Gaming avanza a llave alta y Beastcoast empezará en la llave baja.

oop



GG @VICI, you definitely showed us what you're made of!



We'll see you all in the playoffs! pic.twitter.com/mMQd4rU2a9