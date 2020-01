Kuroky, después de perder contra Beastcoast: "Perdón por nuestra pobre actuación"

El día de ayer fuimos testigos de una de las hazañas más resaltantes para el Dota 2 peruano de los últimos años. Estamos hablando de la victoria de Beastcoast sobre Team Nigma. Victoria que les dio el pase a la tercera fase de la DreamLeague Season 13 y que significó la eliminación de Team Nigma del torneo internacional.

Ya le dedicamos una nota entera a los comentarios de felicitación para Beastcoast y otra a los mejores memes que se hicieron con motivo de esta victoria.

Team Nigma, equipo conformado por los antiguos chicos de Team Liquid que salieron subcampeones de The International 2019, compartieron en su cuenta de Twitter un mensaje donde felicitaban a Beastcoast por la victoria.

Por su parte, el capitán del equipo Kuro “Kuroky” Salehi compartió en su cuenta de Twitter un corto mensaje para todos sus fanáticos.

sorry for the weak performance, we will come back stronger