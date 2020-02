Dota 2 | ¿Cuál es la relación del Pangolier con el Coronavirus?

El Coronavirus está siendo uno de los virus más temidos por un gran sector de la población mundial. Múltiples eventos, incluidos algunos eventos de esports como Dota 2 o Counter Strike, han tenido que ser cancelados por este virus.

Un grupo de científicos parece estar cada vez más cerca de encontrar el origen de esta enfermedad que parece tener su origen en algunos animales exóticos y la cacería ilegal de animales.

Investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China (SCAU) han revelado que el brote de este virus se podría haber transportado de los murciélagos a los humanos a través del pangolín. Un animal que está en peligro de extinción pero que igual es cazado debido a que su carne es considerada un manjar y sus escamas son usadas para medicina.

Donte Panlin, mejor conocido dentro del mundo del Dota 2 como Pangolier es un héroe que rápidamente se volvió muy querido por la comunidad. Si nos fijamos en el diseño es muy notorio que este personaje se encuentra altamente inspirado en el Pangolín.

Si bien, no tiene nada que ver con la transmisión de la enfermedad, es una curiosidad bastante llamativa que el animal que inspiró al Pangolier sea un transmisor de este virus.

A continuación, te dejamos la historia de Pangolier

"Los hombres y mujeres que componen los Nivan Gallants viven una vida de esgrima, balanceo de lámparas y romance desaliñado. Y si bien todos se adhieren a su credo de que "Una vida de aventura es la única vida que vale la pena vivir", las hazañas de Donté Panlin aún logran levantar las cejas incluso de los espadachines más hedonistas.

No hay monstruo que no mate. Ninguna criatura que no corteje. Ningún tirano contra el que no se opondrá. Y no noble inmune a su lengua plateada.