League of Legends: Liga de Europa y Norteamérica se jugarán este fin de semana

League of Legends, fue uno de los primeros esports que tuvieron que detener sus torneos presenciales debido a la llegada del Covid-19. Al principio, se pensó que se podían jugar las ligas online, pero al final se optó por cancelarlas hasta nuevo aviso.

Pues, ya pasadas aproximadamente dos semanas, Riot Games ha decidido que la LEC, liga de Europa, y la LCS, liga de Norteamérica, vuelvan a jugarse de forma online.

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter. La LEC anunció que este viernes regresarían a jugarse las partidas de la temporada de primavera, exclusivamente de forma online.

The #LEC Returns this Friday!



Tl;dr:

Due to the ongoing developments of the coronavirus pandemic we have decided to play the remainder of the 2020 LEC Spring Split 100% remotely online, with matches resuming Friday, March 20th.



More info: https://t.co/Ewe5oZExfR pic.twitter.com/fZOcS2Zoid