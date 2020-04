Counter Strike: estos son los enfrentamientos finales de la primera ronda de la ESL Pro League Season 11

Counter Strike, es otro esport que también ha estado realizando torneos online para sobrellevar la crisis producto del COVID 19. En estos momentos, ESL está llevando uno de los torneos más importantes del año. Se trata del ESL Pro League Season 11.

Este ha sido dividido en dos regiones. Europa y América.

La fase de grupos de Europa está cerca de llegar a su fin. Únicamente faltan 3 enfrentamientos, todos del Grupo C, que definirán a los equipos que van directamente a la fase 2 y los otros dos que irán a los Deciders Match.

Los enfrentamientos que se llevarán a cabo mañana son:

Mousesesports vs G2

Virtus Pro vs TYLOO

FaZe Clan vs OG

Recordemos que este grupo ya conoce a dos de sus tres eliminados. Estos equipos son Virtus Pro vs TYLOO.

El equipo que se encuentra actualmente en zona de eliminación es FaZe Clan, que necesita una victoria para no ser eliminado.

