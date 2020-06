Dota 2: ¿Cómo afecta a Beastcoast y a Thunder Predator la expulsión de Plus One?

El día de hoy se anunció que Plus One, equipo americano de Dota 2 que participaba en la BTS Pro Series Season 2, ha sido descalificado del torneo por arreglo de partidas.

Con esta descalificación, las cosas en el torneo han cambiado de una forma bastante interesante pues, los equipos peruanos competían directamente con este equipo por llegar a la segunda ronda.

En el comunicado oficial compartido en el Twitter de Beyond The Summit, se anunció que los resultados previos conseguidos por Plus One han sido anulados y no tendrán importancia en el torneo.

Beastcoast, había conseguido un empate en contra de Plus One. Mientras que Thunder Predator aún no jugaba su serie en contra de este equipo. De esta forma, a Beastcoast se le restará un empate lo que hace que sus resultados sean 1/1/4.

Por su parte, al no haber jugado todavía su encuentro, Thunder Predator no sufre ningún cambio. Lamentablemente, sus posibilidades de llegar a la Upper Bracket se reducen de forma considerable pues ahora solo le queda un rival en su camino: 4 Zoomers.

Fuente: Liquipedia

Otro equipo beneficiado con esta eliminación es Midas que se encontraba en zona de eliminación y ahora se encuentra clasificado a la Lower Bracket.

A pesar de esto, no deben confiarse pues si Plasma, equipo que está eliminado y que viene detrás de ellos, aún tiene una oportunidad para alcanzarlos.

El día de hoy, Midas se enfrentará a Quincy Crew, en caso pierda o empate, deberá esperar a que Plasma no venza a CR4ZY el último día del torneo. Pues, en caso esto ocurra, serán eliminados.

