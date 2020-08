League of Legends: Gran final LLA Clausura 2020, hablan Newbie y Josedeodo

Tras muchos meses de peleas en la Grieta del Invocador, tendremos al representante latinoamericano de League of Legends con la gran final del torneo LLA (Liga Latinoamericana) Clausura 2020 entre las escuadras de All Knights y Rainbow7.

Riot Games ya confirmó que el ganador de esta final estará representando la región en el Campeonato Mundial de League of Legends, Worlds 2020, que se realizará en Shanghai, China, y reunirá a los mejores equipos del mundo de todas las regiones en el mes de septiembre.

Para animar la gran final que se jugará el sábado 29 de agosto a las 15:00 horas Perú (GMT-5) los protagonistas de este torneo respondieron diversas preguntas con miras al desenlace de esta final al Mejor de 5, donde el campeón se llevará un premio de $27 000 de un pozo de $48 700.

¿All Knights cómo se siente en su segunda final sin público debido a la pandemia? ¿Creen que es más cómodo para concentrarse?

Newbie: se extraña jugar con los fans, el split pasado tuvimos una experiencia pequeña pero muy buena. Jugar desde la casa si es distinto, empiezas el día diferente cuando vas a competir porque es un día normal ya que solamente te sientas y compites, a diferencia de la presencial que debemos prepararnos para ir al auto, al lugar. Nos adaptamos y jugamos bien desde casa.

¿Josedeodo te sientes con la capacidad para ser visto como el mejor jungla latinoamericano?

Josedeodo: si me considero bastante capaz, lo que me faltó en la etapa de mi carrera fue jugar en la etapa de playoffs y no bajar el nivel. Esta serie es donde más debo mostrar que quiero ganar ese título, si en este split y los que vienen sigo jugando bien recién podrían considerarme que sería el mejor jungla.

Josedeodo ¿qué piensas sobre el retiro de Oddie y si te llegó a influenciar en tu rol de jungla?

Josedeodo: sobre el retiro de Oddie me pone un poco triste, creo que es un muy buen jugador y gran aporte para la región, sobre todo en mi rol. Siempre demostró que en torneos internacionales podía hacerlo bien y no importaba que. A mi me dio mucha lástima y a la vez una satisfacción haberlo superado en una serie y que sea en su retiro, fue lo que mejor pudo pasarme en esta serie. Seguía siendo un buen jugador y todavía le quedaba mucho, es su decisión a final de cuentas y creo que hay que respetarlo.

La gran final podrás verlo por sus canales en YouTube, Facebook y Twitch de LoL Esports Latinoamérica.

