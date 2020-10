Dota 2: Spectre vence a Faceless Void y es la nueva ganadora de la Arcana

Lo prometido es deuda. Después de tres semanas, en las cuales Valve guardó bajo siete llaves cual de los dos héroes ganó la preciada Arcana, ya conocemos quien fue el afortunado héroe de Dota 2 que conseguirá su próxima Arcana.

En un post publicado minutos atrás en la cuenta oficial de Wykrhm Reddy, se dio a conocer que Spectre fue el héroe ganador de la Arcana del Battle Pass 2020.

Spectre is the TI10 Arcana Vote Winner. More Info: https://t.co/X5lhxiwzGp pic.twitter.com/9nlsl7g1zp