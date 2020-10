N0tail sobre Team Secret: "creo que la rivalidad ya habría sucedido si es que ellos no apestaran tanto en TI"

Dentro del Dota 2, al igual que en los deportes tradicionales y en los demás esports, existen rivalidades que se construyen entre los mejores equipos de una región o del mundo. Por ejemplo tenemos la rivalidad entre Natus Vincere y Alliance que nació después de la final de The International 3. O tenemos la rivalidad sudamericana entre Thunder Predator y Beastcoast.

Aún así, en los últimos meses una nueva rivalidad ha surgido entre los que para muchos son, los mejores equipos de Europa y quizás del mundo. Estamos hablando de la rivalidad entre OG y Team Secret.

La realidad es que, actualmente el equipo de Puppey y compañía se ha mostrado como el claro dominador de Europa ganando 8 torneos de forma consecutiva. Aún así, OG sigue siendo considerado por muchos como uno de los mejores equipos por el bicampeonato de The International conseguido el año pasado.

N0tail empieza la polémica

Hace poco, ambos equipos tuvieron su debut en la ESL One Germany 2020 de forma exitosa. Después de su victoria en contra del equipo de Winstrike N0tail, capitán de OG que además cumple 27 años el día de hoy, fue entrevistado por SirActionSlacks.

Una de las preguntas estuvo relacionada a la rivalidad que existe entre ambos equipos a lo que el capitán de OG respondió lo siguiente:

N0tail empezó su respuesta diciendo que todos los años, Team Secret llega a The International como el gran favorito pues a lo largo del año destruyen a todos los rivales que tienen en frente. Luego continua:

"Creo que la rivalidad ya habría sucedido si es que ellos no apestaran tanto en The International. Ahora, nosotros estamos acá, intentando no apestar tanto entre The International. Si uno de los equipos podría mantener su lengua dentro de la boca, podríamos estar hablando de un Clásico"

Sin duda, las declaraciones de N0tail hacen referencia al papel que ambos equipos tienen durante la temporada. Uno de ellos brillando durante el DPC pero fallando en The International y otro haciendo todo lo contrario. Finalmente, indica que si ambos tuvieran una temporada pareja y un buen desempeño en The International, podrían hablar de una rivalidad clásica.

La respuesta de Team Secret

Inmediatamente ESL publicó este fragmento de la entrevista. La cuenta oficial de Twitter de Team Secret comentó lo siguiente:

Can you REALLY call it a clasico when one of these teams lost 8 times in a row to the other 😳 — Team Secret (@teamsecret) October 6, 2020

"Realmente puedes llamar Clásico cuando uno de los equipos a perdido en 8 ocasiones consecutivas con el otro"

El CM de Team Secret

Las redes sociales actualmente son lugares en donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos. Es por eso que grandes equipos de esports contratan Community Manager que se ocupan de manejar sus redes sociales.

Uno de los más famosos y quizás polémicos es el de Team Secret que constantemente realiza publicaciones divertidas y polémicas contra los equipos a los que ganan. Incluso, suelen publicar memes en contra de uno de sus más grandes rivales: OG.

Si quieres ver algunas de las publicaciones más divertidas y controversiales de este CM, te recomendamos leer la nota que está abajo.

