Dota 2: PSG.LGD vence a Vici Gaming y espera un tropiezo de Elephant para clasificar a Singapore Major

El día de hoy se llevó uno de los duelos más esperados e importantes para la Liga Regional de China. PSG.LGD y Vici Gaming, dos de las escuadras de Dota 2 más conocidas y queridas de la región, se enfrentaban en un intenso duelo que podría determinar su futuro de cara a la primera Major del Dota Pro Circuit.

Como toda buena partida de Dota chino, tuvimos tres series muy diferentes la una de la otra. El primer juego fue a favor de PSG.LGD que si bien tuvo algunas complicaciones para asegurar la victoria, lo que hizo mucho más interesante la partida, consiguió imponerse en el resultado después de 62 minutos de juego.

El segundo juego fue a favor de Vici Gaming en tan solo 33 minutos. Y es que, los chicos de PSG.LGD no supieron llevar a cabo su estrategia y fueron apabullados por su rival. El tercer juego era el decisivo, si PSG.LGD no conseguía la victoria, sus chances de viajar a Singapur se reducían considerablemente. Con esto en mente, los subcampeones de The International 2018 salieron a jugar de forma muy agresiva, algo poco común en China, y consiguieron aplastar a su rival en 41 minutos.

Con este resultado, la tabla queda compuesta de la siguiente forma:

Foto: Liquipedia

Como podemos ver, ambas escuadras han culminado su participación en el torneo. PSG.LGD respira tranquilo pues, si bien aún no está clasificado a la Major, depende totalmente de si mismo para conseguirlo aunque, también está a la expectativa de que Magma consiga el milagro y venza a Elephant dándoles una mano.

Por su parte, Vici Gaming está un poco más intranquilo pues buscaban la victoria el día de hoy para intentar forzar un Tiebraker o incluso, apoderarse del segundo lugar de la tabla. Esto siempre y cuando Invictus Gaming le ganara a Aster en la última fecha del torneo.

