Dota 2: cuándo se reanuda el DPC en la región de CIS

La región en la que participan equipos como Team Spirit y Virtus.pro ha tenido algunas sorpresas y cambios, pero los campeones de The International 10 continúan dando la hora en el certamen.

Team Spirit salió campeón de The International 10 tras derrotar por 3-2 a PSG.LGD, y mostraron un gran nivel a lo largo de la Lower Bracket. El último equipo en derrotarlos en un torneo oficial fue Tundra Esports, que se llevó el OGA Dota Pit tras vencer a la escuadra rusa.

Por otro lado, Virtus.pro decidió que el puesto que obtuvieron en The International 10 no cumplía con las expectativas que se habían trazado, por lo que terminaron sacando a Save y Nightfall del roster. Posteriormente, los vacíos serían ocupados por Illiach y yamich, que hasta ahora no han podido replicar las buenas actuaciones de sus precursores.