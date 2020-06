FIFA 20: Kai Havertz, 'jugador del mes' en la Bundesliga [FOTO]

Kai Havertz se viene haciendo un nombre en el fútbol alemán, y clara muestra de ello se puede ver en su último reconocimiento: el 'mejor jugador del mes (mayo)' en la Bundesliga.

Ante ello, FIFA 20 le dio una carta especial con brutales estadísticas y que estará disponible por tiempo limitado (27 días). Esto sucedió a puertas del nuevo evento, Summer Heat.

Como se sabe, la Bundesliga fue la primera liga en volver tras meses de lucha contra el coronavirus. Como era de esperarse, algunos jugadores denotaron falta de ritmo, pero otros, como es el caso de Kai Havertz, regresaron con todo.

El volante germano, de 21 años, la rompió en sus actuaciones con el Leverkusen en mayo pasado y ello le valió para ser reconocido como el mejor jugador del mes por el FIFA 20, que le otorgó una carta especial en el videojuego con descomunales 'stats'.

Si bien su carta es inferior a la que obtuvo en los TOTSSF (Team of the Season So Far), esta es una buena opción como titular y revulsivo y solo por 70 mil monedas, según se puede ver en el portal 'Futbin'.

Su nueva carta tiene una media de 90 y sus atributos que más llaman la atención son su ritmo y regate, 91 y 92, respectivamente. Un punto débil es su fuerza (72), por lo que no serviría ir al choque con el alemán.

LOS REQUISITOS PARA HACER EL POTM HAVERTZ