Age of Empires 4 es un éxito en Steam

Esta cifra resulta muy importante, sobre todo, para quienes pensaban que el género RTS ya no era rentable. Relic, quienes han demostrado ser expertos en la materia con su saga Company of Heroes, han llevado a un nuevo nivel una de las franquicias de estrategia más queridas de todos los tiempos.

Los buenos números que ha hecho Age of Empires 4 no es ninguna coincidencia. Al momento de escribir esta nota, el juego está bien posicionado en el primer puesto de "Lo Más Vendido" en Steam, superando a títulos como New World (MMORPG de Amazon), The Forest y Phasmophobia. Estos dos últimos han escalado nuevamente en la categoría debido a las rebajas por Halloween que se vienen dando en la tienda virtual.