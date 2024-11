¿Bully 2 en camino? Uno de los juegos infravalorados de Rockstar regresaría

Foto: Twitter

Retomando a Bully 2. Esta secuela lleva siendo rumoreada desde hace muchos años, pero tal parece que ya empiezan a concretarse detalles oficiales. Todo empezó cuando un editor de la revista Game Informer publicó el logo de lo que sería la academia Bullworth - donde se lleva a cabo la trama de Bully- y colocando de mensaje: "New Story coming 2 you soon" (Una nueva historia estará llegando muy pronto).