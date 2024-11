Free Fire: Las mejores colaboraciones que tuvo este 2021

Este año en particular, Garena puede estar contento de haber sido respaldado por series anime e inclusive, cierta saga de juego de peleas aclamada. Sin más que decir, te decimos a continuación cuáles fueron las mejores colaboraciones que tuvo Free Fire en 2021:

Las colaboraciones arrancaron con fuerza cuando nos enteramos de la colaboración entre Free Fire y One Punch Man, la serie protagonizada por Saitama, uno de los héroes más fuertes del mundo.

Foto: Difusión

Siguiendo con los animes, Free Fire volvería a cruzarse con una animación japonesa, y sería nada menos que Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). Similar a lo que sucedió con One Punch Man, podías vestir a los personajes de Free Fire con uniformes basados en el Cuerpo de Exploración, inclusive tener el aspecto de Levi Ackerman.