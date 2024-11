Free Fire generó mil millones de dólares en 2021

Foto: Difusión

A pesar de hacer extraordinarias cifras, como puede observarse en el gráfico de Sensor Tower, todavía se mantiene por debajo de otros títulos conocidos que también dan de que hablar tanto en iOS como Android. Así pues, encontramos juegos como Genshin Impact, Pokémon GO, Candy Crush Saga y Roblox.

La tendencia más fuerte en celulares se lo llevan títulos como Genshin Impact, que ocupa el tercer lugar, Arena of Valor (segundo puesto) y PUBG Mobile (primer puesto). Los dos primeros puestos han generado 2 mil millones de dólares, una monstruosidad de números que dice bastante de su enorme popularidad.

Foto: Difusión

A pesar de no contar con mejores gráficos, si se han agregado algunas novedades como un lobby animado, o mayor detalle en ciertos edificios. Sin embargo, su estreno no fue tan bien recibido, debido a que muchos seguidores de FF quedaron decepcionados porque no había un gran salto gráfico, por lo que se siguió prefiriendo al Free Fire clásico.