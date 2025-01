Free Fire: Los mejores consejos para usar la granada de humo

Durante un tiroteo, las cosas pueden salirse de las manos, por lo que tienes unos pocos segundos para pensar en una estrategia rápida y eficaz de poder contraatacar a los enemigos. Es aquí donde la grana de humo entra en acción. Si la lanzas correctamente hacía la dirección de donde vienen los disparos, los enemigos no verán bien un buen rato.

Foto: Difusión

Es entonces que será el momento ideal para poder moverte y dispararles desde otra posición. Aunque siempre con cuidado de que no te sorprenda otro enemigo que no se vio afectado por la granada de humo.

Va a llegar un momento en el que verás a un compañero ser derribado después de luchar contra los enemigos, en especial cuando se trata de batallas de escuadrón vs escuadrón. Por supuesto que está la posibilidad de reanimar al aliado caído, pero quedas expuesto a que los rivales vayan a por ti.

Foto: Difusión

Los enfrentamientos dentro de Free Fire no siempre se dan en campos abiertos, también hay casas donde la cosa se pone caliente. Aunque siempre debes ir con cuidado, no faltará quien se vea rodeado ante la llegada de jugadores más experimentados, siendo eliminados con facilidad.

Foto: Difusión

Este escenario puede manejarse adecuadamente y sacando ventaja en el combate con la granada de humo. Si la lanzas en pleno tiroteo, causarás confusión entre los enemigos, al no verte, no sabrán a que dispararle. Tu déjalos que peleen entre sí. A veces, es mejor retirarse de un combate cuando no está a tu favor.