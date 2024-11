¿Overwatch llegará a Xbox Game Pass?

Con la inminente llegada de Activision Blizzard a las filas de Xbox, es un hecho que varias de sus franquicias más populares tendrán un futuro más que prometedor dentro de la compañía. Sin embargo, siempre surge la interrogante de saber cómo van a manejar cada una de las propiedades. Sabemos que Call of Duty podría estar descartando el lanzamiento de una nueva entrega en 2023, pero hay otros títulos que también preocupan su situación.

Foto: Difusión

Ese es el caso de Overwatch, el que fuera uno de los juegos más disfrutados por la comunidad de Blizzard, y que por un tiempo supuso un aire fresco dentro de la compañía. En los últimos años, las cosas dentro de Overwatch ya no son las de antes, y la comunidad ya no siente tantas esperanzas de ver algo nuevo después de que Blizzard dijera que no pueden hablar detalles de lo que están haciendo "por ahora".