SEGA: capturan a hombre que amenazaba con incendiar las oficinas de la compañía

Según los informes, se enviaron correos electrónicos desde el teléfono de Watanabe al correo corporativo de un empleado de Sega. Watanabe confesó después de ser arrestado y le explicó a la policía que “perdió en un juego en línea y estaba frustrado”. Sin embargo, el nombre del juego no fue revelado.

Cabe resaltar que la compañía actualmente está trabajando en un nuevo juego de Sonic the Hedgehog, titulado Sonic Frontiers. Este juego aún no tiene fecha de lanzamiento, pero todo parece indicar que saldrá este año, incluso si no se sabe todavía en qué mes. Sin duda alguna, este es uno de los juegos más esperados por fanáticos de SEGA, pues esperan ver una correcta representación de la mascota de la compañía después de una serie de títulos mediocres en 3D.