The Witcher: Nuevo videojuego en camino y usará Unreal Engine 5

CD Projekt anunció que ya se encuentran trabajando en una nueva entrega de The Witcher. Esta nueva saga, tal y cómo ellos lo están promocionando, apostará por utilizar Unreal Engine 5 tras años de usar su propio motor gráfico conocido como REDengine, que dio vida a Cyberpunk 2077 .

En un comunicado, el estudio polaco reveló que apuestan por UE5 tras haber empezado un acuerdo estratégico con Epic Games que los ayudará no solo a licenciar Unreal Engine 5, también aprovechar otros aspectos técnicos para futuras versiones del motor gráfico. De acuerdo a CD Projekt, el objetivo es poder " ayudar a adaptar el motor a nuevas experiencias de mundo abierto ".

Foto: Difusión

Esta alianza con Epic Games tiene un periodo de 15 años, con posibilidad de extenderse. No ha trascendido mayores detalles sobre el desarrollo de The Witcher en cuanto a una fecha de lanzamiento, pero es un hecho que estará llegando a consolas de actual generación (PS5, Xbox Series X|S). La gran pregunta será si optarán por hacer versiones para la pasada generación (PS4 y Xbox One).