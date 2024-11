¡A volver a descargarlos! Among Us y más aplicaciones para jugar en toque de queda

La inmovilización social obligatoria , decretada ayer en altas horas de la noche de ayer por el presidente Castillo , tiene metido a más de uno en su casa y con varias actividades sociales canceladas hasta nuevo aviso. Con eso en mente, hemos elaborado una lista con varias aplicaciones con las que no solo podrás divertirte a solas, sino también con amigos online.

Foto: difusión

Foto: difusión

Among Us es un juego multijugador online en el que pueden participar de 4 a 10 personas en donde una, dos o hasta tres de ellas pueden ser seleccionadas como impostores que deben acabar con el resto de jugadores sin revelar los roles previamente asignados. Por lo tanto, unos tienen que intentar no ser descubiertos para ganar y los demás tienen que intentar descubrirlos para hacerse con la victoria.