Biden se reunirá con Dina Boluarte: ATENCIÓN, PERUANOS en Estados Unidos, ¡NOVEDADES!

Sin embargo, la fecha de encuentro entre ambos políticos aún no ha sido precisada, pero se sabe que será fuera de las reuniones del APEC. Asimismo el máximo representante de la cartera de Relaciones de Exteriores del país, declaró a la prensa que el Perú mantiene buenos lazos estratégicos con Estados Unidos y que Boluarte ya ha expresado sus felicitaciones a Trump por haber ganado estas últimas elecciones contra Kamala Harris .

Actualmente, los estados con mayor población peruana en Estados Unidos son: Virginia, Florida, California, Texas, Maryland, Virgnia, Georgia, Illinois, Connecticut, etc. Además, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre los años de 1990 y 2022, aproximadamente más de 3 millones de peruanos emigraron a EE. UU. Muchose de ellos, se van por mejores oportunidades de trabajo y económicas, y si en caso eres un estudiante universitario que quiere viajar a USA, debes saber que según el programa USE WORK AND TRAVEL, en los años de 2019 a 2020, el sueldo promedio era de USD 10.90 por hora.