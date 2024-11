Buenas noticias para inmigrantes: ESTE es el latino que ocupará un cargo en el Senado de EE.UU.

Por otro lado, en cuanto a la comunidad latina que reside en Arizona, de acuerdo con el portal web The Arizona Republic, la población latina es grande y va en aumento, quienes eligen vivir en dicho territorio, debido a las oportunidades de trabajo, condiciones climáticas, calidad y estilo de vida, etc. Usualmente, los inmigrantes son mexicanos, pero tambié vienen de otras partes como Colombia, Honduras, Puerto Rico, etc.