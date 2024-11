¿La gripe aviar podrá ocasionar un confinamiento en Estados Unidos? Esto dicen los expertos

En 2024, se reportaron 46 casos de gripe aviar H5N1 en EE. UU. El riesgo público es bajo.

Los expertos consideran que es poco probable que esta cepa de gripe aviar cause una pandemia y, como consecuencia, un confinamiento, ya que no se transmite fácilmente entre las personas. Aunque la H5N1 ha infectado a humanos desde 1997, aún no ha evolucionado para propagarse con eficacia. Por ello, el riesgo es bajo, aunque no nulo.