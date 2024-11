Buenas noticias, inmigrantes en EEUU: este formulario elimina las condiciones de residencia permanente

El formulario I-751 se emplea para comunicar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU ., conocido como USCIS , que, aunque tu matrimonio fue reciente al solicitar la Green Card , este es real y no se celebró únicamente para obtener beneficios migratorios.

De ser un residente condicional en Estados Unidos cuyo matrimonio ha llegado a su fin, aún puedes pedir la eliminación de las condiciones. No obstante, será necesario que puedas demostrar que el matrimonio fue de buena fe o auténtico en su momento.

Cabe mencionar que es importante que no presentes la solicitud antes de este período de 90 días y que lo hagas antes de que caduque tu tarjeta, ya que, si la tarjeta expira antes de que envíes la solicitud, podrías perder tu estatus de residente permanente .

Sin embargo, deberás solicitar una exención para no presentar la solicitud junto con tu cónyuge. Además, necesitarás demostrar que has enfrentado dificultades extremas desde que tu estatus caducó, lo que podría justificar la presentación individual.

Si tu Green Card condicional ya ha caducado , todavía puedes presentar el formulario I-751, pero deberás incluir una carta explicando por qué no lo hiciste antes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. podría aceptar la solicitud fuera del plazo si puedes demostrar que la demora se debió a circunstancias fuera de tu control. Sin embargo, no hay garantía de que acepten la solicitud en este caso.

Si no tienes este número, no te preocupes, no es obligatorio incluirlo. Lo que sí es fundamental es que brindes detalles biográficos como tu color de ojos, altura y peso. Asimismo, y dependiendo de tu situación, deberás indicar si estás presentando la solicitud de manera conjunta con tu cónyuge o de forma individual.