Joe Biden sigue desafiando a Rusia de Putin: una nueva orden aumentaría el armamento en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania es un conflicto con profundas raíces históricas y geopolíticas. Imagen: Andriy Andriyenko / Brigada mecanizada de Ucrania, vía AP.

El 19 de noviembre, la agencia de noticias Associated Press (AP) reportó, citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados, que Estados Unidos enviará a Ucrania un paquete de armas por valor de al menos 275 millones de dólares . Al día siguiente, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció que el gobierno estadounidense había decidido perdonar aproximadamente 4.700 millones de dólares en préstamos otorgados a Ucrania.

No obstante, con la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania en su conflicto bélico sigue siendo incierto. Trump ha criticado la enorme ayuda militar proporcionada por la administración Biden a Ucrania y ha afirmado que, de estar presente en las negociaciones con Putin y Zelensky, el conflicto entre los dos países finalizaría en "24 horas". Estas declaraciones generaron preocupaciones sobre que podría presionar a Zelensky para ceder los territorios ocupados por Rusia.

A pesar del apoyo continuo de la administración Biden a Ucrania antes de la toma de poder de la próxima administración de Trump, no se contempla una medida tan radical como devolverle las armas nucleares, según lo expresó el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

Durante una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC News, el presentador Jonathan Karl mencionó un artículo reciente de The New York Times, que sugería que algunos funcionarios consideraban la posibilidad de que Biden permitiera a Ucrania recuperar sus armas nucleares, como lo hizo antes de la disolución de la Unión Soviética. Tal medida sería un poderoso disuasivo, pero también implicaría grandes desafíos y repercusiones.