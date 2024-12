Taylor Swift y su atrevido mensaje tras asistir al partido de los Kansas City Chiefs

La cantante se ha caracterizado por agregar diversas señas y bailes durante una parte específica de la era 'Midnights'. En el momento en el que canta 'Midnight Rain' y la gran pantalla enfoca su rostro, Taylor Swift entona la frase 'And he never thinks of me, except when I'm on TV', seguida de un movimiento que, según sus fanáticos, fue pensado con anticipación.