¡Atención, inmigrantes en EE.UU.! Así es el proceso de DEPORTACIÓN de Trump, su plan y aliados

El Gobierno de EE. UU. señala que algunos casos pueden ser resueltos más rápidamente, especialmente aquellos de "extranjeros que no fueron sometidos a un control migratorio al ingresar al país y que no cumplen con los requisitos para su entrada o permanencia prolongada". Estas personas no tendrían derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración y podrían ser deportadas mediante una orden de deportación expedita.