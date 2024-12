¿Trámites de visa se suspenden? Embajada de Estados Unidos cerrará temporalmente en estas fechas

Las autoridades consulares de EE. UU. han comunicado las fechas específicas en las que no habrá atención al público . Conocer esta información te permitirá evitar demoras y asegurarte de tener todos los documentos necesarios para tu viaje.

Aunque no habrá atención presencial en estos días, algunos procedimientos podrán realizarse de forma digital. Se recomienda verificar los requisitos en el portal oficial para completar tus trámites en línea sin inconvenientes.

Por lo general, la Embajada no programa citas durante los días festivos, por lo que aquellos con citas ya programadas no tendrán modificaciones en sus fechas. Sin embargo, si estás en proceso de solicitar tu visa, es importante tener en cuenta que la atención presencial no estará disponible durante estos días, lo que podría afectar tu planificación.