Donald Trump quiere ELIMINAR UN DERECHO importante para inmigrantes en EE. UU.: ¿Qué se necesita para que ocurra?

En una entrevista con 'Meet the Press' de NBC, Donald Trump expresó su intención de abolir la ciudadanía por nacimiento cuando asuma nuevamente la presidencia en enero de 2025. Según él, este derecho constitucional se ha convertido en "el principal factor que atrae la inmigración ilegal". Cabe señalar que esta propuesta no es nueva; ya en su primera campaña presidencial en 2015 sugirió eliminar la ciudadanía por nacimiento, aunque no logró implementarla durante su mandato. ¿Qué sería necesario para erradicar este derecho en Estados Unidos?