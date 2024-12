¡ALERTA en Estados Unidos!: FDA declara el retiro urgente de producto dietético por contener fármacos no declarados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció recientemente el retiro urgente de un suplemento dietético del mercado por contener fármacos no declarados. Es de esta manera que los ingredientes o componentes no declarados representan un gran peligro para la salud de todos los consumidores , sobre todo aquellos que presentan alergias o intolerancias.

El retiro corresponde a todos los lotes de la marca Force Forever para el dolor articular de la compañía GNMART Inc. Las pruebas del FDA reveló que el producto no cumplió con todos los requisitos al no declarar ciertos ingredientes que pueden afectar la salud de los consumidores.