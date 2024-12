Esta iniciativa, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU . (USCIS ), busca proporcionar estabilidad laboral a aquellos que enfrentan prolongados procesos migratorios. Sin embargo, la extensión no será aplicable a todos, lo que ha suscitado controversia respecto a las prioridades del sistema migratorio. En esta nota, todos los detalles.

Vale mencionar que este cambio se da con la intención de disminuir las barreras burocráticas y garantizar que los inmigrantes elegibles puedan seguir trabajando legalmente mientras esperan la resolución de su situación migratoria . Esta medida impacta no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores y a las comunidades que dependen de esta fuerza laboral.

Este grupo de inmigrantes podrá extender el permiso de trabajo, ¿desde cuándo?

No obstante, la decisión ha suscitado inquietudes en ciertos sectores, ya que no abarca a todos los inmigrantes en el país, dejando fuera a quienes no se encuentran en estas categorías específicas. La situación del TPS, DACA y el proceso de solicitud de asilo continúan siendo factores determinantes para identificar a los beneficiarios de esta extensión.