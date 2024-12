GRAN noticia, inmigrantes: EEUU brinda apoyo económico hasta U$D 725 al mes si cumples con los requisitos

El nuevo programa piloto Sacramento Family First en California, Estados Unidos , ofrece hasta US$725 mensuales a familias de bajos ingresos, con el objetivo de mitigar la desigualdad económica en la región . Este apoyo se extenderá durante un año a 200 hogares seleccionados.

Para ser parte de 'Sacramento Family First', las familias deben tener un ingreso anual que no supere el 200 % de la línea de pobreza federal (FPL). Este cálculo se realiza considerando los ingresos antes de impuestos de todos los miembros del hogar, excluyendo beneficios gubernamentales. Por ejemplo, un hogar de dos personas no debe exceder US$40.880 anuales, mientras que uno de cuatro personas debe mantenerse por debajo de US$62.400. Cada integrante adicional incrementa el límite en US$10.760.