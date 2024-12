El Social Security Statement, un informe crucial emitido por la Administración del Seguro Social (SSA), se envía principalmente a personas mayores de 60 años que no cuentan con una cuenta en línea en my Social Security. Sin embargo, hay ocasiones en las que este documento no llega a su destinatario debido a errores en la dirección, fallos en el sistema de envío o falta de actualización de la información personal en la SSA.