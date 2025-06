David Soriano, un cliente de Walmart Arco Sur en Xalapa, Veracruz, ha hecho pública su experiencia en redes sociales, donde denuncia haber sido injustamente acusado de robo por el personal de la tienda.

Según su relato, el incidente comenzó cuando fue señalado por consumir un jamón sin haberlo pagado, lo que derivó en un altercado que culminó con su detención por parte de la policía y una intensa discusión que quedó grabada en video. En esta nota, todo lo que pasó y la situación actual del usuario.

Walmart: hombre denuncia haber sido acusado de robo por parte de trabajadores en Xalapa

Soriano, mediante sus redes sociales y, según la prensa internacional, explicó que se encontraba en la sección de embutidos, donde decidió intercambiar un jamón de mostrador por otro en paquete que ofrecía un mejor precio, dejando el primero en un estante. Tras realizar el pago de sus productos en el módulo de autocobro, que incluía el jamón, se produjo el conflicto.

David Soriano relató que su detención se complicó cuando un segundo empleado, identificado como Rubén y supuesto supervisor, intervino para exigirle el pago de tres veces el valor del producto, advirtiendo que, de no hacerlo, se comunicarían con las autoridades. "Solicité que pesaran el jamón, ya que aún contaba con la etiqueta, pero no me permitieron acompañarlos", comentó en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El denunciante también mencionó que hay al menos tres quejas previas contra los mismos trabajadores por acusaciones infundadas y cobros excesivos. "Esto es un abuso. Fui difamado, agredido y arrestado sin pruebas. Exijo una respuesta de @WalmartMexico", concluyó, adjuntando el ticket de compra como evidencia de su reclamo.

"Al salir, un empleado llamado Sebastián me acusó de comerme el jamón sin pagar. Le pedí ver el video. No pudo mostrarme nada", afirmó Soriano, quien también indicó que fue arrestado por "alterar el orden".

Reacción violenta de empleados llamó la atención

En un video difundido por Soriano, se observa al trabajador Sebastián visiblemente alterado mientras intenta evitar ser grabado. "No me grabes, te voy a denunciar. Súbelos a Facebook o donde quieras, eso no te va a salvar", advierte, amenazando con llevar el asunto a la fiscalía. Con un tono irónico y desafiante, agrega: "Si quieres, te regalo una tortilla".

En la misma grabación, Rubén, el supervisor, también se pronuncia y respalda la acusación. "Tengo todos los videos para sostenerlo, a ti no te los voy a enseñar. Estás en todo tu derecho de denunciar. Se te está viendo por las cámaras que te estás comiendo el jamón", afirmó, aunque no presentó pruebas concretas que avalen su declaración.