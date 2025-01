A pesar de su sufrimiento, la figura pública también se solidarizó con otras víctimas de la tragedia, reconociendo que su historia no es única. "Lo que me rompe aún más el corazón es saber que esta no es solo mi historia. Tantas personas lo han perdido todo. No son solo paredes y techos, son los recuerdos que hicieron de esas casas hogares (...)", añadió, agradeciendo también a los bomberos, socorristas y voluntarios que arriesgan sus vidas en la lucha contra el fuego.